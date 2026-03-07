LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | Chabbey e W?odarczyk guidano dopo le Tolfe insegue Longo Borghini

Nella corsa femminile di Strade Bianche 2026, Chabbey e Wlodarczyk sono in testa dopo aver superato le Tolfe, con Longo Borghini che le tallona. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulla competizione. La corsa maschile è in programma dalle 11.45 alle 12, con la diretta che permette di seguire ogni momento delle due gare.

12.53 40 chilometri all’arrivo, vengono riprese Chabbey e Wlodarczyk in vista della Strada del Castagno. 12.52 Alle spalle di Chabbey e Wlodarczyk si seleziona il gruppo delle migliori dove è assente la campionessa europea Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), colpita da un problema meccanico. 12.51 Niente da fare per la campionessa italiana che viene prontamente ripresa dalle migliori dove cerca di attaccare Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike). 12.50 Nel gruppo delle favorite prova ad allungare Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) all’uscita delle Tolfe con l’obiettivo di ridurre il distacco sulle battistrada. 12.47 In discesa arriva lunga Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), mentre salta la catena a Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma Lease a Bike) perdendo le ruote delle migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

