Morte di Riccardo Chetta | accertamenti sull’idoneità sportiva Si attende l’autopsia

Si attendono ulteriori chiarimenti sull’improvvisa morte di Riccardo Chetta, 39 anni di Parabita, deceduto dopo un malore. L’autopsia, prevista per mercoledì 21 gennaio, fornirà indicazioni decisive sulle cause e sull’eventuale idoneità sportiva del giovane. Nel frattempo, le autorità stanno conducendo accertamenti per comprendere meglio le circostanze di questa tragica perdita.

LECCE – Sarà l’esame autoptico, fissato per mercoledì 21 gennaio, a dover fare luce sulla tragica e improvvisa scomparsa di Riccardo Chetta, il 39enne di Parabita colto da un malore fatale giovedì scorso. La tragedia si è consumata sul terreno di gioco di Collepasso, sotto gli occhi dei compagni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Collepasso, 39enne muore in campo durante un allenamento di calcio: indagato il medico del certificato sportivo - C’è un indagato per la morte di Riccardo Chetta, 39 anni di Parabita, deceduto giovedì scorso mentre si allenava sul campo sportivo di Collepasso con l’associazione dilettantistica di cui faceva parte ... lagazzettadelmezzogiorno.it