Parco della Giustizia si allungano i tempi del progetto | la partenza del cantiere è un percorso ' a ostacoli'
A Bari, i lavori per il Parco della Giustizia nel quartiere Poggiofranco continuano a subire ritardi. Il progetto, previsto per ospitare gli uffici giudiziari della città, si trova in una fase di attesa, con i tempi di realizzazione che si allungano di fronte a diversi ostacoli. La partenza del cantiere, inizialmente programmata, sembra ormai lontana dall’essere definita, prolungando così i tempi di attesa per la realizzazione della cittadella giudiziaria.
Bari dovrà attendere ancora prima di vedere la realizzazione dell'atteso Parco della Giustizia. Il progetto della cittadella che, nel quartiere Poggiofranco, dovrà ospitare gli uffici giudiziari sta affrontando, da anni, un lungo percorso ‘a ostacoli’ di varia natura. L'ultimo, in ordine. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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