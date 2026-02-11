Mancato contrasto delle infezioni ospedaliere | si allungano i tempi del processo all' ex direttore

Il processo contro l’ex direttore sanitario Silvio Lo Bosco si allunga. Il Tribunale ha deciso di ascoltarlo di nuovo, dopo che era stato coinvolto nel caso delle infezioni ospedaliere. Ora si aspetta la testimonianza di Lo Bosco, che nel passato ha ricoperto anche il ruolo di commissario straordinario dell’Asp. La data dell’udienza è ancora da fissare.

Il Tribunale ha disposto di sentire Silvio Lo Bosco, in passato direttore sanitario e per un periodo anche commissario straordinario dell'Asp. La decisione del collegio presieduto da Wilma Angela Mazzara è stata presa nel corso dell'udienza del processo a carico di Antonello Seminerio, ex.

