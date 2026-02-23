Buche e cantiere incompiuto la provinciale come un percorso a ostacoli

Le buche e il cantiere abbandonato lungo via Provinciale Casaluce–Teverola sono la causa del disagio dei residenti, che devono affrontare ogni giorno una strada dissestata e pericolosa. La mancanza di interventi da mesi rende difficile la circolazione e aumenta il rischio di incidenti. Gli abitanti chiedono interventi immediati per mettere fine a questa situazione critica, mentre le autorità locali non hanno ancora dato risposte chiare. La vicenda continua a preoccupare la comunità.

I cittadini di Teverola, in particolare quelli residenti lungo via Provinciale Casaluce–Teverola, sono sul piede di guerra. Il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile, avviato sul lato di Casaluce, è ormai bloccato da circa un anno provocando disagi e malumori. I cittadini segnalano problemi di viabilità e condizioni di degrado sempre più evidenti. Sulla carreggiata si notano ormai buche profonde e, per circolare in sicurezza, è necessario prestare la massima attenzione. L'intera strada, un tempo in ottime condizioni e caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, appare oggi trascurata e penalizzata proprio a causa del cantiere incompiuto.

