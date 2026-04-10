Il Parco della Galvanina si prepara a rinnovare il suo appeal con l’intenzione di riproporre eventi e concerti simili a quelli degli anni passati, che hanno attirato molte persone. Si parla di un possibile ritorno delle serate musicali e delle iniziative che hanno segnato diverse generazioni di residenti e visitatori. L’obiettivo è quello di riaccendere l’atmosfera sulla collina di Covignano, portando di nuovo vita e musica nel parco.

Tornerà a sventolare Bandiera gialla? Torneranno i grandi concerti e quelle notti magiche che hanno fatto innamorare almeno un paio di generazioni di riminesi e turisti? Il sogno di ’riaccendere’ la collina di Covignano, presto potrebbe diventare realtà. Ci sta pensando la direzione di Riverside, il fondo americano che – nel 2019 – ha acquistato fonte e stabilimento dell’acqua Galvanina e il suo gigantesco parco sul colle di Covignano, che negli anni ’70 ospitò la grande balera creata da Raul Casadei e poi entrò nel mito con la discoteca Bandiera gialla di Bibi Ballandi. Perché il parco della Galvanina "ha un valore storico e simbolico che va ben oltre i confini dell’azienda, fa parte della memoria collettiva di Rimini ", premette Gianluca Privitera, ceo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco della Galvanina, voglia di rilancio: "Eventi e concerti come negli anni d’oro"

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L’abbazia di Viboldone compie 850 anni: concerti ed eventi per rivivere la storiaSan Giuliano Milanese (Milano) – «Nell’anno 1176 dell’incarnazione di nostro Signore, il 4 febbraio .

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Sventola ancora Bandiera gialla: Galvanina vuole tornare in pista. Il parco rivivrà con grandi eventi e concertiPrivitera, ceo del gruppo: Puntiamo a un progetto che possa durare nel tempo e dare valore a Rimini. Abbiamo già ricevuto numerose proposte, ma non ci interessano eventi estemporanei ... ilrestodelcarlino.it