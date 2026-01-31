L’abbazia di Viboldone compie 850 anni | concerti ed eventi per rivivere la storia

L’abbazia di Viboldone compie 850 anni e per l’occasione si svolgono numerosi eventi e concerti. La comunità locale e i visitatori si preparano a rivivere la storia di questo luogo secolare, che dal 1176 è stato testimone di secoli di fede e arte. Le celebrazioni sono iniziate con una serie di appuntamenti che coinvolgono musicisti, storici e appassionati, tutti pronti a riscoprire le radici di questa storica abbazia.

San Giuliano Milanese (Milano) – «Nell'anno 1176 dell'incarnazione di nostro Signore, il 4 febbraio. Guidone da Porta Orientale, milanese, per conto della comunità dei frati della Chiesa di San Pietro che si deve costruire in località Viboldone, diede la seguente garanzia a don Giuliano, prevosto della chiesa e della pieve di San Giuliano: Guidone darà al suddetto prevosto ventun moggi di cereali .». È questo un passaggio dell 'atto di fondazione dell'abbazia di Viboldone, eretta in seguito alla cessione di un terreno, messo a disposizione dei frati Umiliati dall'allora prevosto di San Giuliano Milanese.

