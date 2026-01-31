L’abbazia di Viboldone compie 850 anni | concerti ed eventi per rivivere la storia
L’abbazia di Viboldone compie 850 anni e per l’occasione si svolgono numerosi eventi e concerti. La comunità locale e i visitatori si preparano a rivivere la storia di questo luogo secolare, che dal 1176 è stato testimone di secoli di fede e arte. Le celebrazioni sono iniziate con una serie di appuntamenti che coinvolgono musicisti, storici e appassionati, tutti pronti a riscoprire le radici di questa storica abbazia.
San Giuliano Milanese (Milano) – «Nell’anno 1176 dell’incarnazione di nostro Signore, il 4 febbraio. Guidone da Porta Orientale, milanese, per conto della comunità dei frati della Chiesa di San Pietro che si deve costruire in località Viboldone, diede la seguente garanzia a don Giuliano, prevosto della chiesa e della pieve di San Giuliano: Guidone darà al suddetto prevosto ventun moggi di cereali .». È questo un passaggio dell ’atto di fondazione dell’abbazia di Viboldone, eretta in seguito alla cessione di un terreno, messo a disposizione dei frati Umiliati dall’allora prevosto di San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Uno dei simboli di Cesena compie mille anni, in programma eventi fino al 2027 per l'abbazia del Monte
Auguri Napoli: la città compie 2.500 anni: gli eventi per festeggiare
San Giuliano Milanese, Viboldone festeggia 850 anni di storia: fede, arte e memoria per l’AbbaziaSabato 7 febbraio al via le celebrazioni con la Messa solenne, la presentazione del documento del 1176 e una mostra dedicata a Federica Galli ... 7giorni.info
Dal Nocetum a Viboldone, a piedi o in bici: il percorso verde sull'antico «cammino di San Colombano» dei pellegriniDalla chiesetta del Nocetum, zona Corvetto, all’abbazia di Viboldone: a piedi o in bicicletta, partendo da Milano, si può fare un «percorso verde» ricco di avvistamenti per chi ama gli animali e ... milano.corriere.it
"Dalle prime ricognizioni della signora e del marito Giovanni a Viboldone, uscirono i disegni della caratteristica facciata trecentesca con l'antistante giardino alberato. In una visita successiva l'Abbadessa accompagnò gli ospiti nel retrostante giardino del mona - facebook.com facebook
