Il lavoro tra presente e futuro | ne parla in un incontro con gli esperti

Giovedì sera alle 20:45 si svolgerà un incontro presso la Sala Arena Hesperia, in via Roma 3 a Meldola. L'evento, intitolato “Quale lavoro? Il lavoro che c’è e quello che manca”, vedrà la partecipazione di esperti che discuteranno delle condizioni attuali del mercato del lavoro e delle prospettive future. L'appuntamento è aperto a chi desidera approfondire i temi legati all'occupazione e alle trasformazioni in atto nel settore.

Si tratta della prima iniziativa di un ciclo di incontri dedicati al tema del lavoro che cambia, organizzato da alcuni circoli Acli del territorio e che si svolgerà nel mese di aprile Giovedì alle ore 20:45, presso la Sala Arena Hesperia, in via Roma 3 a Meldola, si terrà l'incontro dal titolo “Quale lavoro? Il lavoro che c’è e quello che manca”. Si tratta della prima iniziativa di un ciclo di incontri dedicati al tema del lavoro che cambia, organizzato da alcuni circoli Acli del territorio e che si svolgerà nel mese di aprile. Questa prima serata è dedicata ad approfondire come cambia il lavoro nelle imprese, nelle professioni, nella formazione e nelle aspettative delle persone, soprattutto dei giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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