Donne partecipazione futuro | se ne parla in un incontro al Circolo Pd Cava-Villanova
Lunedì alle 18:30 si tiene al Circolo Pd Cava-Villanova un incontro organizzato dalla Conferenza delle Democratiche forlivesi. L’appuntamento si intitola “Donne, partecipazione, futuro: dentro le scelte che contano da protagoniste” e prevede un dibattito su temi legati alla partecipazione femminile nelle decisioni pubbliche. L’evento si svolge in viale Bologna 250 a Forlì.
Previsti i saluti di Elisa Massa, segretaria Circolo Pd Cava-Villanova, Michele Valli, segretario comunale Pd Forlì, e Enrico Monti, segretario territoriale Pd forlivese La Conferenza delle Democratiche forlivesi organizza per lunedì, alle 18:30, al Circolo Pd Cava-Villanova (viale Bologna 250 Forlì), l’appuntamento “Donne, partecipazione, futuro: dentro le scelte che contano da protagoniste”. Intervengono Marcella Zappaterra, portavoce reggente Conferenza regionale Donne Democratiche, Valentina Ancarani, consigliera regionale, vicepresidente Commissione Parità, Gessica Allegni, assessora regionale Cultura, Pari Opportunità, conclude Roberta Mori, portavoce Conferenza nazionale Donne Democratiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
“Genitorialità e lavoro: no alle dimissioni volontarie”: se ne parla in un incontro del PdMercoledì, alle 18 in Sala Randi a Forlì (via delle Torri, 13), si tiene un incontro sul tema “Genitorialità e lavoro: no alle dimissioni...
Dimensionamento scolastico, se ne parla in un incontro del Pd con l'assessora regionale Isabella ContiGiovedì alle 18 il centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia ospiterà un incontro sul tema del dimensionamento scolastico alla presenza...
Discussioni sull' argomento Radici di donna, futuro di comunità: a Balestrate la rassegna dedicata alle figure femminili; AUSER Sicilia, 80 anni di voto alle donne. Libertà, democrazia, futuro; Savigliano celebra le donne: un mese di eventi tra cultura, diritti e partecipazione; Casa Cervi celebra il voto alle donne: l’80° della Repubblica dedicato ai giovani.
Un premio speciale per le donne che costruiscono il futuroUna prestigiosa opportunità per giovani ricercatrici under 40 che stanno ridefinendo i confini della scienza e della tecnologia nei settori dell’Intelligenza artificiale, nuovi materiali, spazio, ... donnamoderna.com
Lunedì 16 febbraio, alle 20:30 al Circolo Arci di Viale Bologna 250 a Forlì, nuova assemblea pubblica di approfondimento sul “Referendum costituzionale, le ragioni del NO”. Introduce Elisa Massa, segretaria Circolo Pd Cava-Villanova, intervengono Jacopo Z - facebook.com facebook