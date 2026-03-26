Moschea Borgo Marina la Lega rompe Zoccarato lascia il tavolo | Percorso senza condivisione

La Lega ha deciso di abbandonare il tavolo di confronto sulla moschea di Borgo Marina, citando la mancanza di condivisione nel percorso. Questa decisione ha portato a una rottura nel dialogo bipartisan, con il confronto politico che si è riacceso e ha di nuovo alzato i toni. La discussione si svolge nel contesto della questione relativa alla costruzione dell’edificio religioso nella zona.

Zoccarato annuncia il ritiro e accusa il Comune di aver cercato una legittimazione preventiva: "Situazione gestita male per anni" Si rompe il tavolo bipartisan sulla moschea di Borgo Marina e il confronto politico torna ad alzare i toni. La Lega annuncia il ritiro dai lavori, accusando l’amministrazione di aver gestito la questione senza una reale condivisione. Una scelta che segna una frattura netta nel percorso avviato in consiglio comunale. Queste le parole di Matteo Zoccarato, capogruppo della Lega in consiglio comunale: “Mi prendo la responsabilità - o, a seconda dei punti di vista, i meriti - della sospensione dei lavori del tavolo bipartisan relativo alla questione della moschea di Borgo Marina”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Moschea Borgo Marina, la Lega rompe. Zoccarato lascia il tavolo: "Percorso senza condivisione" Articoli correlati Renzi (FdI): "Si attivi il patto trasversale per spostare velocemente la moschea di Borgo Marina"“Il “patto trasversale” si attivi per concretizzare velocemente il trasferimento della moschea dal Borgo Marina”. Vannacci lascia la Lega e rompe con Salvini: nasce Futuro nazionaleL’addio di Vannacci alla Lega segna la rottura con Salvini e accelera la nascita di Futuro nazionale, aprendo nuove tensioni nel centrodestra L’addio... Tutti gli aggiornamenti su Moschea Borgo Marina Temi più discussi: Serve una moschea più grande, ma in centro; Moschea, ipotesi trasferimento da Borgo Marina al Villaggio Primo Maggio?; Nuova moschea a Rimini, Sadegholvaad sbotta: Su via Montescudo polemica inventata; Battaglia sulla moschea: No in via Montescudo. Dite voi dove spostare la moschea: l’ira del sindaco contro FdI e LegaPer Sadegholvaad inutile andare avanti col tavolo bipartisan, dopo le ultime bugie e strumentalizzazioni. Renzi non ci sta: Ci usa come pretesto per non fare nulla. Zoccarato: La soluzione è lont ... msn.com Trasloco Moschea, salta tutto. La Lega si sfila dal tavolo e attaccaSi addensano nubi scure sulla possibilità di trovare una nuova area per la Moschea (o meglio il centro culturale) di Borgo Marina. E dire che finalmente maggioranza e minoranza, raccogliendo le sollec ... newsrimini.it Da Borgo Marina a via Montescudo: il rebus moschea agita Palazzo Garampi #Rimini #Attualita x.com "La moschea di Borgo marina è troppo piccola per noi. Ma trovare un’alternativa non è semplice, anche perché molti di... - facebook.com facebook