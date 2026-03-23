Reggio Emilia: No al 63,74% Sì al 36,26% Ferrara: No al 55,41% Sì al 44,59% Modena: No al 63,25% Sì al 36,75% Rimini: No al 54,17% Sì al 45,83% Parma: No al 58,66% Sì al 41,34% Piacenza: Sì al 51,26% No al 48,74% Bologna: No al 68,06 Sì al 31,94% Ravenna: No al 59,24% Sì al 40,76% Forlì: No al 57,75% Sì al 42,25% Cesena: No al 60,22% Sì al 39,78% Vince il No in Emilia-Romagna, ma con una margine meno ampio di quello che ci si sarebbe potuti aspettare: per il No si sono infatti espressi il 57,1% degli elettori. Il No ha vinto in tutte le province, tranne Piacenza (dove il sì ha prevalso con il 56% e a Ferrara, dove il Sì è avanti di qualche decimale rispetto al No. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna vince il No con il 57,1%, a Bologna con il 68%. Affluenza record. De Pascale: Meloni ha politicizzato e ha perso. Lepore: duro colpo al governo

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Con 21.477 sezioni già scrutinate su 61.533 il No è avanti al 54,43%. Il sì, al momento, si ferma al 45,57%. Per Youtrend il No ha vinto. L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi o facebook