coppa bene san giusto e paperino san giorgio

San Giusto e Paperino San Giorgio, leader e seconda in classifica di Terza Categoria, hanno confermato le proprie prestazioni anche in Coppa Faggi, mantenendo alta la competitività e l’impegno in entrambe le competizioni.

Paperino San Giorgio e San Giusto, rispettivamente prima e seconda forza del campionato di Terza Categoria, non hanno "steccato" nemmeno in Coppa Faggi. Due giorni fa si è giocata la prima giornata dei triangolari finali di coppa ed il PSG ha travolto di reti la Vaianese, con un netto 7-0 esterno griffato da Sanzo (doppietta) Corso, De Ieso, Sguanci, Mucaj e Petani. Vince anche il San Giusto, che tra le mura amiche ha regolato per 3-0 il coriaceo Carmignano e ha conquistato i primi 3 punti nel mini-girone. Intanto, stasera inizierà la sedicesima giornata di campionato, con l’anticipo di Firenze: alle 21:15, Las Vegas farà visita al Peretola con la consapevolezza che una vittoria consentirebbe al sodalizio di Vaiano di issarsi momentaneamente al secondo posto in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

