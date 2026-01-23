Maurizio Landini critica la distribuzione della ricchezza in Italia e propone una tassa dell’1% sui redditi oltre 2 milioni di euro, stimando un incasso di 25 miliardi di euro. Durante un evento a Genova, ha evidenziato come le scelte di investimento del governo Meloni siano orientate principalmente verso le armi, sottolineando la necessità di indirizzare risorse verso altre priorità per un paese più equo e sostenibile.

“È chiaro che se l’unico investimento è quello sulle armi, non si investe su altre direzioni”. Maurizio Landini torna a criticare la manovra del governo Meloni oggi, 23 gennaio, all’ ex Ilva di Genova, a margine della commemorazione annuale di Guido Rossa, operaio e sindacalista comunista dell’allora Italsider ucciso dalle Brigate Rosse 47 anni fa. Per il segretario generale della Cgil la memoria va portata avanti attualizzando l’impegno per i diritti sul lavoro e la democrazia che ha caratterizzato gli anni ‘70: “ La democrazia è a rischio “, dice, “a partire dal fatto che la gente non si sente più rappresentata e non va più a votare perché non si sente rappresentato da nessuno”, e “in particolare chi non va a votare sono quelli che stanno peggio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Oggi la ricchezza è in mano a pochi. Tassa dell’1% per chi guadagna oltre 2 milioni, ricaveremmo 25 miliardi”

Leggi anche: Meloni e la patrimoniale: «Con la destra non vedrà mai la luce» | L'idea di Landini: tassa dell'1,3% per i super ricchi (dai due milioni)

Leggi anche: Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini: "Prelevare l'1% a chi ha oltre due milioni di euro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La proposta di Maurizio Landini: I contratti di lavoro dovrebbero essere rinnovati e ricontrattati ogni anno.

Maurizio Landini a Genova: Ricordare Guido Rossa significa mettere al centro lavoro e dirittiIl segretario generale della Cgil: Le fabbriche devono avere un futuro, i salari crescere, lo Stato intervenire per progetti industriali seri ... lavocedigenova.it

Ex Ilva: Landini, Serve intervento diretto dello Stato per il futuro della fabbricaIl segretario Cgil interviene al 47° anniversario dell’assassinio di Guido Rossa: lavoro, salari e futuro industriale al centro del discorso ... genovatoday.it

A Napoli si è svolta oggi, 19 gennaio, presso il Palazzo di Giustizia, l’assemblea della Fp Cgil intitolata “Un’altra idea di giustizia”, dedicata al confronto sul referendum sulla riforma Nordio. All’iniziativa hanno partecipato Maurizio Landini, segretario generale - facebook.com facebook