Landini | Oggi la ricchezza è in mano a pochi Tassa dell’1% per chi guadagna oltre 2 milioni ricaveremmo 25 miliardi

Maurizio Landini critica la distribuzione della ricchezza in Italia e propone una tassa dell’1% sui redditi oltre 2 milioni di euro, stimando un incasso di 25 miliardi di euro. Durante un evento a Genova, ha evidenziato come le scelte di investimento del governo Meloni siano orientate principalmente verso le armi, sottolineando la necessità di indirizzare risorse verso altre priorità per un paese più equo e sostenibile.

“È chiaro che se l’unico investimento è quello sulle armi, non si investe su altre direzioni”. Maurizio Landini torna a criticare la manovra del governo Meloni oggi, 23 gennaio, all’ ex Ilva di Genova, a margine della commemorazione annuale di Guido Rossa, operaio e sindacalista comunista dell’allora Italsider ucciso dalle Brigate Rosse 47 anni fa. Per il segretario generale della Cgil la memoria va portata avanti attualizzando l’impegno per i diritti sul lavoro e la democrazia che ha caratterizzato gli anni ‘70: “ La democrazia è a rischio “, dice, “a partire dal fatto che la gente non si sente più rappresentata e non va più a votare perché non si sente rappresentato da nessuno”, e “in particolare chi non va a votare sono quelli che stanno peggio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

