Oxfam | ricchezza nelle mani di pochi Metà popolazione in povertà

In occasione del Forum economico di Davos, Oxfam ha reso pubblico il suo rapporto annuale, evidenziando come la ricchezza sia sempre più concentrata nelle mani di pochi. Nel frattempo, quasi metà della popolazione mondiale vive in condizioni di povertà. Questo scenario solleva importanti questioni sulla distribuzione delle risorse e sulla giustizia sociale a livello globale.

In coincidenza con il Forum economico di Davos, Oxfam ha pubblicato il suo rapporto annuale. Il documento evidenzia una forte concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, mentre quasi metà della popolazione globale vive in povertà. Servizio di Antonella Mitola

Il rapporto Oxfam intitolato "Nel baratro della disuguaglianza" evidenzia un dato significativo: dodici miliardari possiedono più ricchezza di metà della popolazione mondiale.

L’Italia è un paese sempre più iniquo e “ereditocratico: al 5% più benestante due terzi della nuova ricchezza. Il rapporto Oxfam sulle diseguaglianza è spostato. Ma nell’agenda di Meloni tutto questo non è una priorità. Evidentemente l’Italia le piace così; i ricch - facebook.com facebook

“I dati del nuovo rapporto Oxfam sono drammatici e rappresentano una fotografia di quanto le diseguaglianze siano aumentate nel mondo e in Italia. Oggi 12 miliardari possiedono più ricchezza della metà più povera del mondo, cioè 4 miliardi di persone.” x.com

