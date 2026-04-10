Papa a Baghdad | ferma la guerra il profitto non vale una vita

Il Papa ha incontrato i vescovi di Baghdad, pronunciando un messaggio in cui ha chiesto di fermare la guerra. Ha parlato delle violenze che colpiscono le zone considerate, secondo lui, luoghi di speranza e salvezza. Nel suo intervento, ha sottolineato che il profitto non può giustificare la perdita di vite umane. La sua visita si inserisce in un momento di tensione e violenza nel Paese.

Il Papa ha rivolto un messaggio ai vescovi di Baghdad, denunciando la ferocia delle violenze che colpiscono le terre dove dovrebbe nascere la salvezza. Il Pontefice ha condannato i conflitti alimentati dall’odio e dalla brama di profitto, sottolineando come la vita umana venga spesso sacrificata per interessi economici o ambizioni personali. L’etica contro la logica del profitto bellico. Secondo quanto espresso dal Pontefice, le popolazioni locali subiscono le conseguenze di una brutalità che profana la fede attraverso la blasfemia della guerra. I combattimenti, guidati da motivazioni legate all’avidità, trasformano gli esseri umani in semplici effetti collaterali di strategie mirate al guadagno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa a Baghdad: ferma la guerra, il profitto non vale una vita Baghdad 2005: il corpo di Calipari, scudo per salvare una vitaNel cuore del Palazzo Madama, il senatore Nicola Irto ha trasformato un ricordo lontano in una lezione di civiltà per l'intera . “La dirigente andava licenziata, la vita di mio figlio vale così poco?”: la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla presideLa contestazione, ha riferito all’agenzia Ansa il sindacato DirigentiScuola, è stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva,...