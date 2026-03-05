Baghdad 2005 | il corpo di Calipari scudo per salvare una vita

Nel 2005 a Baghdad, il corpo di un diplomatico italiano fu protagonista di un'operazione di salvataggio in circostanze complesse. La vicenda si svolse nel contesto di un'azione che coinvolse forze italiane e internazionali, portando alla morte del diplomatico durante un tentativo di liberare un altro ostaggio. Nel 2023, nel Palazzo Madama, un senatore ha dedicato un discorso a questa vicenda, trasformando l’episodio in un insegnamento di civiltà.

Nel cuore del Palazzo Madama, il senatore Nicola Irto ha trasformato un ricordo lontano in una lezione di civiltà per l'intera. L'intervento si è concentrato sulla figura di Nicola Calipari, funzionario del Sismi caduto a Baghdad nel 2005 mentre salvava la giornalista Giuliana Sgrena. Il discorso non è stato un semplice atto commemorativo, ma una rivendicazione dei valori fondativi dello Stato attraverso la narrazione di un gesto estremo di protezione della vita. L'evento ricordato avvenne esattamente il 4 marzo 2005, una data che oggi assume una risonanza particolare nella camera alta. Calipari, definendo sé stesso come un servitore pubblico invisibile, scelse di porre il proprio corpo tra il pericolo e la persona da salvare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Chiatti e Bocci, l’una nel corpo dell’altro: per la prima volta insieme. “E forse l’ultima per salvare il matrimonio”Molto godibile e simpatica la confessione che i due singolari, ed affascinanti, protagonisti sciorinano in maniera semplice e simpatica parlando di...

"Chiunque può salvare una vita": al via il corso di rianimazione per le famiglieNon serve essere sanitari per intervenire in emergenza: gli esperti spiegano ai neo-genitori come riconoscere e gestire l'arresto cardiaco Ripartono,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Baghdad 2005 il corpo di Calipari scudo....

Sonia Bergamasco: «Quel rapimento a Baghdad, il ruolo più difficile»È stato uno dei suoi ruoli più difficili, Sonia Bergamasco non lo nasconde. Quello di Giuliana Sgrena, la giornalista del manifesto che il 4 febbraio 2005 fu rapita a Baghdad da gruppo affiliato alla ... corriere.it

BAGHDAD, TROVATO CORPO DECAPITATO DI UN ASIATICOQuesto articolo proviene dall’archivio storico del manifesto. I dati disponibili potrebbero essere limitati e, di conseguenza, l’articolo potrebbe risultare incompleto. Un corpo privo della testa, ... ilmanifesto.it