Le giocatrici italiane hanno ottenuto due vittorie consecutive contro il Giappone nel primo turno della Billie Jean King Cup. Dopo la partita, una delle atlete ha commentato di sentirsi parte di una squadra molto forte, mentre un'altra ha espresso l'emozione di giocare in questa occasione. Le atlete hanno mostrato soddisfazione per i risultati raggiunti e si sono dette contente di aver iniziato bene il torneo.

La gioia di giocare in casa, la tensione iniziale, il primo match sulla terra rossa, l’importanza del 2-0. Questi i temi del venerdì di Billie Jean King Cup a Velletri, dove Cocciaretto e Paolini hanno vinto i loro singolari. L’Italia è 2-0 sul Giappone, domattina primo match point con il doppio, alle 11. “C’era un po’ di tensione: si gioca per l’Italia, in casa”, spiega Paolini. “Nella prima parte ho avuto qualche difficoltà, ma alla fine ho giocato un buon match. La prima partita sulla terra rossa non è mia facile, poi nel corso della partita ho iniziato a muovermi meglio, ad adattarmi”. Conferma Cocciaretto: “Sono arrivata domenica dagli Stati Uniti: avevo già iniziato sulla terra, ma su terra verde, che è diversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini: "Siamo una grande squadra”. Cocciaretto: "Che emozione giocare qui"

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Inizia il secondo match di giornata a Velletri Paolini vs. Sakatsume x.com