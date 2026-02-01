Bernardeschi in vista del Milan | Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra

Federico Bernardeschi si prepara per la partita contro il Milan e non nasconde le difficoltà. “Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra”, ha detto, mostrando determinazione e rispetto per l’avversario. Il calciatore del Bologna sa che sarà una sfida importante e si concentra sul da farsi per cercare di ottenere un risultato positivo.

Nella serata di ieri, il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a strappare il pass per i play off di Europa League, battendo per 3-0 gli israeliani del Maccabi Tel Aviv nell’ultima partita della League Phase. Il prossimo appuntamento per i rossoblù sarà nella serata di martedì contro il Milan. In vista del match contro i rossoneri, Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nel post partita su SkySport. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan: "Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!" “Questa sera era troppo importante, visto il periodo serviva una vittoria così di squadra e di carattere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bernardeschi in vista del Milan: “Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra” Approfondimenti su Bernardeschi Milan Grosso su Milan-Sassuolo: “Andiamo in un bel campo contro una squadra forte. Ecco cosa proveremo a fare…” In vista della sfida tra Milan e Sassuolo di domenica 14 dicembre alle 12:30, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha commentato l'importante partita. Milan Sassuolo, parla Carnevali: «Sappiamo che giochiamo contro una grande squadra e un grande club. Poi c’è un ricordo…» A pochi minuti dall'inizio di Milan-Sassuolo, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526, il dirigente Giovanni Carnevali ha commentato l'importanza della sfida, riconoscendo la forza dell'avversario e condividendo un ricordo legato al passato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bernardeschi Milan Argomenti discussi: Bologna, la ripresa degli allenamenti: torna in gruppo Bernardeschi; Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Neres, Anguissa, Kone, Calhanoglu, Barella, Zaniolo, Zanoli, Politano, Collocolo, Cuadrado, Camarda, Dovbyk, Diao, Folorunsho, Berisha, Suzuki, Gimenez e i tempi; Milinkovic-Savic in dubbio: chi recupera e chi no per la 22^ giornata; Bernardeschi torna: una notizia che può cambiare il momento del Bologna. Infortunati Bologna: Bernardeschi in gruppo, novità Castro e LucumìInfortunati Bologna - Novità importanti in casa Bologna in vista del prossimo turno di campionato ed oltre. Mister Italiano spera ... fantamaster.it Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi… Le novità in vista del match di domenicaAllenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi… Le novità in vista del match di domenica A due giorni dalla delicata sfida di Marassi contro il Genoa, il ... calcionews24.com Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista del Celtic in Europa League Il futuro di Dominguez, l'arrivo di Sohm e quando rientra Bernardeschi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.