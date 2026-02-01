Bernardeschi in vista del Milan | Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra

Federico Bernardeschi si prepara per la partita contro il Milan e non nasconde le difficoltà. “Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra”, ha detto, mostrando determinazione e rispetto per l’avversario. Il calciatore del Bologna sa che sarà una sfida importante e si concentra sul da farsi per cercare di ottenere un risultato positivo.

Nella serata di ieri, il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a strappare il pass per i play off di Europa League, battendo per 3-0 gli israeliani del Maccabi Tel Aviv nell'ultima partita della League Phase. Il prossimo appuntamento per i rossoblù sarà nella serata di martedì contro il Milan. In vista del match contro i rossoneri, Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nel post partita su SkySport. Ecco, di seguito, le sue parole: "Questa sera era troppo importante, visto il periodo serviva una vittoria così di squadra e di carattere.

