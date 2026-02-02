Fontana di Trevi a pagamento da oggi il biglietto da due euro per i turisti

Da oggi i turisti che vogliono ammirare la Fontana di Trevi devono pagare due euro. La novità, annunciata qualche settimana fa dal Comune, è diventata effettiva proprio in queste ore. Chi si presenta davanti alla fontana e vuole scattare una foto, dovrà mettere mano al portafoglio. La decisione divide: c’è chi la vede come un modo per tutelare il monumento e chi, invece, pensa che possa creare solo disagi e ingolfare le aree limitrofe.

Quella che sembrava solo un’ipotesi come ribadivano e rimarcavano dal Campidoglio solo un paio di mesi fa, sembra invece essersi concretizzata: la Fontana di Trevi sarà a pagamento da oggi 2 febbraio. E l’annuncio arriva proprio per voce del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con la specifica che i turisti pagheranno un biglietto d’ingresso di due euro per avvicinarsi al monumento simbolo della Capitale nel mondo, mentre sarà gratuito per i residenti di Roma e della città metropolitana. Come funzionerà? Il monumento essendo situato in una piazza pubblica e di passaggio, potrà essere ammirato comunque gratuitamente da lontano, ma l’accesso ravvicinato sarà riservato solo ai possessori di biglietto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fontana di Trevi a pagamento, da oggi il biglietto da due euro per i turisti Approfondimenti su Fontana Di Trevi Fontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro A partire da gennaio, la Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, sarà accessibile ai visitatori solo tramite un biglietto di ingresso da due euro. Fontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro A partire da gennaio, la Fontana di Trevi adotterà un sistema di accesso a pagamento, con un biglietto di 2 euro richiesto ai visitatori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro Ultime notizie su Fontana Di Trevi Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: biglietti a 2 euro; Scatta il ticket a Fontana di Trevi, 2 euro per i turisti. Fontana di Trevi da oggi a pagamento: quanto costano e dove comprare i bigliettiFontana di Trevi a pagamento (Photo by Roberto Monaldo /LaPresse) Fontana di Trevi da ... msn.com Fontana di Trevi a pagamento: da febbraio ticket per i turistiScatta una svolta storica nella gestione di uno dei luoghi simbolo di Roma. A partire dal 2 febbraio, con un giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, l’accesso all’area davanti all ... online-news.it Dopo il Pantheon, anche la #FontanadiTrevi diventa a pagamento. Da domani il Comune di #Roma introduce un ticket da 2 euro per turisti e non residenti per accedere all’area interna del monumento. L’obiettivo è gestire meglio i flussi e tutelare dal turismo di - facebook.com facebook Roma, Fontana di Trevi: da oggi i turisti pagano due euro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.