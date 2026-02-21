Da aprile monumenti più cari Aumenta il biglietto d’ingresso | Atto dovuto prezzi fermi dal 2013

I monumenti statali che fanno capo alla Soprintendenza dal primo aprile subiranno un aumento del biglietto d’ingresso. Si tratta del Mausoleo di Teodorico, del Battistero degli Ariani, di Sant’Apollinare in Classe, del Palazzo di Teodorico, del Museo nazionale e della Villa Romana di Russi. L’incremento più alto è quello del Mausoleo di Teodorico che passerà dagli attuali 4 euro a 6. L’ingresso agli altri siti aumenterà di 1 euro. Quindi il Battistero degli Ariani costerà 3 euro (oggi 2), Sant’Apollinare in Classe avrà un biglietto del costo di 6 euro, contro gli attuali 5, il Palazzo di Teodorico sale da 2 a 3, il Museo nazionale da 6 a 7, la Villa Romana da 3 a 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

