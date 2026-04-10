In vista dell’uscita della quinta e ultima stagione di The Boys su Prime Video, Panini Comics introduce una nuova edizione in formato pocket. La novità sarà disponibile nelle librerie, fumetterie e sul sito ufficiale dell’editore. La serie, nota per il suo approccio originale ai supereroi, si prepara a concludere la stagione finale con questa versione compatta.

In occasione dell’uscita della quinta e ultima stagione di The Boys su Prime Video, Panini Comics porta in libreria, fumetteria e su Panini.it la saga a fumetti firmata da Garth Ennis e Darick Robertsonper la prima volta in formato pocket: una collana in sette volumi perfetta per (ri)scoprire una delle serie più irriverenti e iconiche degli ultimi anni. Il primo volume, Azione e reazione, conduce i lettori verso le origini della squadra speciale CIA assemblata da Billy Butcher, offrendo ai fan della serie tv l’occasione perfetta per immergersi nel fumetto da cui tutto ha avuto inizio e ai lettori già appassionati la possibilità di proseguire la lettura in un nuovo formato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics – Arriva THE BOYS nel nuovo formato pocket

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Vi ricordiamo che da oggi, per Panini Comics Italia , troverete disponibile nelle fumetterie e negli store online il volume cartonato Dottoressa Aphra - Agente del Caos, ambientato dopo Episodio VI. Nata come serie regolare, è stata chiusa dopo il qui - facebook.com facebook

Un fumetto ogni sera... Panini Premium presenta #5 Orchid #1 Tom Morello, Scott Hepburn & Dan Jackson Panini Comics, Ottobre 2012 Copertina: Massimo Carnevale Copertina Edizione Variant - Metal Variant Edition: Eye Alert Red, by Shepard Fairey #Els x.com