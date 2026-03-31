Nel 2018 DC Comics ha introdotto l’etichetta Black Label, dedicata a serie pensate per un pubblico adulto e ambientate anche fuori dall’universo DC. Recentemente, le storie horror pubblicate dall’etichetta Hill House Comics, fondata da Joe Hill, sono state riformattate in edizioni pocket, rendendo più accessibili queste narrazioni ai lettori.

Nel 2018 DC Comics ha lanciato l’etichetta Black Label, sotto la quale ha iniziato a pubblicare serie destinate a un pubblico più maturo, ambientate non solamente nell’universo DC. Tra le varie iniziative, l’anno successivo è nata anche la Hill House Comics, sottoetichetta gestita da Joe Hill, alias Joseph Hillström King, figlio del re del terrore Stephen King e autore di numerosi romanzi e fumetti, compresa la serie Locke & Key. Ideata allo scopo di raccontare diverse sfumature di orrore, quest’operazione non ha avuto forse il clamore e il successo sperato e si è, per il momento, conclusa con un totale di sei miniserie (più una storia uscita in appendice alle altre), firmate da diversi team creativi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Hill House Comics – Tornano in formato pocket le storie horror dell’etichetta di Joe Hill

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