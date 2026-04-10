Pallamano Làera | Macagi gara delicata contro Pressano

Nella partita di pallamano tra Macagi Cingoli e Publiesse Chiaravalle, la squadra di casa si è trovata avanti 15-13 all’intervallo, ma ha poi perso 26-31. L’allenatore della Macagi ha spiegato che il motivo principale della sconfitta è stata la difficoltà nel mantenere la concentrazione durante i momenti chiave della gara. La squadra ospite ha saputo approfittare delle occasioni nei secondi tempi, portando a casa la vittoria.

Cosa è mancato alla Macagi Cingoli, in vantaggio 15-13 alla fine del primo tempo, per battere l’ospite Publiesse Chiaravalle vittoriosa 26-31? "La capacità – risponde l’allenatore Antonj Làera (foto) – di mantenere la concentrazione nei momenti importanti della sfida". Dopo metà gara decorosa, la Macagi è stata grigia. "Malgrado quanto di buono fatto – spiega Làera – continuiamo a essere altalenanti". L’impressione è che la Macagi, compagine di "bravi ragazzi" solo con un minimo di " cattiveria agonistica ", lottasse invano contro rivali dotati di una maggiore dose di grinta. "Soffriamo squadre più fisiche di noi – ammette Làera – e nella fattispecie la Publiesse sotto il profilo della stazza è superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Làera: "Macagi, gara delicata contro Pressano» Pallamano. Macagi, domani a Riccione contro Sassari in Coppa ItaliaFa spartiacque l’attuale fase che, tra campionato e Coppa Italia, la Macagi Cingoli sta attraversando dopo aver incassato la seconda sconfitta... Pallamano. Macagi Cingoli, preso il difensore serbo StevovicÈ arrivato a Cingoli il serbo Balsa Stevovic (foto), 26enne a settembre, terzino sinistro, esperienze agonistiche a livello internazionale. Si parla di: Pallamano. Làera: Macagi, gara delicata contro Pressano. Pallamano. Làera: Macagi, gara delicata contro Pressano»Cosa è mancato alla Macagi Cingoli, in vantaggio 15-13 alla fine del primo tempo, per battere l’ospite Publiesse Chiaravalle ... sport.quotidiano.net Pallamano. Macagi Cingoli, a Sassari una trasferta amaraSassari 36 Macagi Cingoli 26 RAIMOND : Fasanelli 1, Pavani, Nardin 6, Bargelli 5, Touvrey 1, Bennardo 1, Pugliese 1, Delogu ... msn.com