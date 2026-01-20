Pallamano Macagi Cingoli preso il difensore serbo Stevovic

La società Macagi Cingoli ha annunciato l’ingaggio del difensore serbo Balsa Stevovic. Il 26enne, proveniente da esperienze internazionali, ricopre il ruolo di terzino sinistro e si unisce al team con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Stevovic, arrivato a settembre, porta con sé un’esperienza consolidata nel panorama della pallamano internazionale, contribuendo alla crescita e alla competitività della squadra.

È arrivato a Cingoli il serbo Balsa Stevovic (foto), 26enne a settembre, terzino sinistro, esperienze agonistiche a livello internazionale. È stato tesserato dalla Macagi Cingoli per sostituire l’infortunato Abdurahmanovic. Ieri pomeriggio si è aggregato all’organico, iniziando la preparazione per esordire sabato a Città Sant’Angelo dove la Macagi disputerà l’amichevole contro il Conversano, formazione attesa dal campionato di A Gold. La Macagi sabato scorso ha disputato la seconda gara di rodaggio a Mordano, in Romagna, affrontando l’Imola, compagine di A Silver. "Rispetto alla precedente prima partita esterna col Camerano – sottolinea l’allenatore Antonj Làera – la Macagi è andata molto meglio: a parte la vittoria che contava fino a un certo punto, sono state ampiamente positive le risultanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

