pallamano macagi domani a riccione contro sassari in coppa italia

La Macagi Cingoli ha subito una sconfitta contro il Bozen, con il risultato di 27-32, a causa di errori difensivi nel secondo tempo. Questa perdita complica la corsa in campionato e mette pressione sulla squadra prima della partita di domani contro Sassari in Coppa Italia. La squadra cerca ora di reagire e di recuperare terreno in vista degli impegni imminenti. La sfida si gioca a Riccione, dove i giocatori vogliono dimostrare la loro reazione.

Fa spartiacque l’attuale fase che, tra campionato e Coppa Italia, la Macagi Cingoli sta attraversando dopo aver incassato la seconda sconfitta consecutiva perdendo 27-32 al domicilio del Bozen. "L’organico della Macagi – rileva l’allenatore Antonj Làera – è sostanzialmente equilibrato, a Bolzano su questa connotazione ha pesato negativamente l’infortunio subito da capitan Strappini. E la squadra ne ha risentito, evidenziando difficoltà: riconoscerle, è l’unico modo per superarle. Sappiamo quali sono le nostre capacità, dovremo ovviare alle situazioni restando fiduciosi, sereni e combattivi: abbiamo effettuato prestazioni importanti, c’è da stare calmi, finora mai è mancato l’impegno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Riccione capitale della pallamano, il Play Hall ospiterà le Finals di Coppa Italia

Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari. Fasano scavalca SiracusaCassano Magnago ha vinto contro Sassari, consolidando la prima posizione in Serie A Gold.

Temi più discussi: La pallamano in campo | Risultati e match report; Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, prima della Coppa Italia il campionato prosegue a Bolzano; Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, trasferta alto-atesina amara: Bolzano vince 32-27; Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, bivio salvezza contro Pressano.

Pallamano. Macagi, domani a Riccione contro Sassari in Coppa ItaliaFa spartiacque l’attuale fase che, tra campionato e Coppa Italia, la Macagi Cingoli sta attraversando dopo aver incassato la ... sport.quotidiano.net

Macagi, arriva Fasano: Serve una grande provaCoach Làera sulla gara di domani contro la quarta nell’A1 Gold di pallamano Non abbiamo ancora tagliato il traguardo della salvezza anticipa. msn.com

Telesveva. . +++SERIE D, STANGATA PER MALCORE: IL CENTRAVANTI DEL BARLETTA SQUALIFICATO PER CINQUE GIORNATE. FIDELIS RITROVA I GOL DELLE PUNTE, NARDO' MURA LA PORTA CON GALLI - COPPA ITALIA DILETTANTI, DOMANI - facebook.com facebook

Pallavolo Coppa Italia A2M - Tinet Prata vs Abba Pineto (foto di Biagio Ruggieri) x.com