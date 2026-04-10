Palermo all’Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500

A pochi chilometri da Palermo, nell’Abbazia di San Martino delle Scale, si tiene l’inaugurazione di un’antica forneria risalente al 1500. L’evento segna l’apertura di uno spazio che conserva testimonianze storiche e artistiche di diversi secoli. La struttura, che ha subito interventi di restauro, viene ora presentata al pubblico come parte del patrimonio culturale della zona. La cerimonia si svolge alla presenza di rappresentanti locali e appassionati di storia.

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di storia, arte e spiritualità dell’Abbazia di San Martino delle Scale, a pochi chilometri da Palermo. Domenica 12 aprile, alle ore 16, l’Abate don Vittorio Rizzone inaugurerà ufficialmente l’antica Forneria (pistrinum), il locale della metà del 1500 dove i monaci benedettini producevano e cuocevano il pane per l’intero complesso e che poi divenne il forno per i preparati galenici dell’adiacente farmacia. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del cenobio, permetterà al pubblico di scoprire un ambiente rimasto per secoli custode della cultura alimentare monastica.... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, all’Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500 All’Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500Monreale – Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di storia, arte e spiritualità dell’Abbazia di San Martino delle Scale. San Martino delle Scale, visita guidata e degustazione delle birre fatte dai monaci in abbaziaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Torna... Temi più discussi: San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate con degustazioni in abbazia; Messa dall'abbazia di San Martino al Cimino in diretta su Raiuno; All’Abbazia di San Martino delle Scale riapre l’antica forneria del Cinquecento; Domenica prossima a San Martino la 68ª edizione della Festa di Primavera. Pranzo (e birra) con i monaci di San Martino delle ScaleDentro molte ricette della cucina siciliana c'è un convento. Dal biancomangiare alla finellina in brodo di pesce, dalla frittata Agostina, ai cutumè e al pan cotto. Così Le ricette del convento ... lasicilia.it All'Abbazia di San Martino delle Scale rivive l'antico forno: la sua storia e come visitarloA guidare i visitatori, attraverso un articolato percorso, alla scoperta dei tanti tesori nascosti dell’abbazia, c’è Igor Gelarda, storico della Sicilia. L'intervista ... balarm.it Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500 Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di storia, arte e spiritualità dell’Abbazia di San Martino delle Scale. Domenica 12 aprile, alle ore 16:00, l’Abate don Vittorio Rizzone inaugurerà - facebook.com facebook