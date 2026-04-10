All’Abbazia di San Martino delle Scale si tiene l’inaugurazione della Forneria del 1500, un edificio storico ora riaperto al pubblico. La struttura, risalente al XVI secolo, è stata restaurata per conservare le sue caratteristiche originali. La cerimonia di apertura si svolge nel rispetto delle tradizioni e si inserisce nel percorso di valorizzazione del sito. La struttura rappresenta un esempio di architettura antica ancora preservata nel tempo.

Monreale – Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di storia, arte e spiritualità dell’Abbazia di San Martino delle Scale. Domenica 12 aprile, alle ore 16:00, l’Abate don Vittorio Rizzone inaugurerà ufficialmente l’antica Forneria (pistrinum), il locale della metà el 1500 dove i monaci benedettini producevano e cuocevano il pane per l’intero complesso e che poi divenne il forno per i preparati galenici dell’adiacente farmacia. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del cenobio, permetterà al pubblico di scoprire un ambiente rimasto per secoli custode della cultura alimentare monastica. All’evento... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - All’Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500

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Dai tesori alle birre: visita e degustazione in abbazia a San Martino delle ScaleL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Torna...

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Il gioiello medievale apre le porte: visite esclusive all’abbazia di San Nazzaro Sesia con il FaiUn viaggio immersivo tra storia, arte e spiritualità, nel cuore del territorio novarese. È questa la promessa della delegazione Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Novara, che per domenica 12 april ... lavocedinovara.com

Prima anteprima a San Pietro di Sorres per il IX Festival delle BellezzeL'atmosfera raccolta dell'abbazia di San Pietro di Sorres e le musiche di Morricone, Palestrina, Verdi, Mozart, Zimmer, Schubert, Vivaldi, Cossu, Hirano e Debney. Riparte il Festival delle Bellezze ... unionesarda.it

CULTURA - Musica. All’Abbazia di Piona un concerto in memoria di Roberto Balconi https://lecconotizie.com/cultura/mandello-cultura/musica-allabbazia-di-piona-un-concerto-in-memoria-di-roberto-balconi/ - facebook.com facebook

Guatteri e la cucina milanese all'Abbazia di Rosazzo. Venerdì a Viaggio carta geografica di Livio Felluga, rassegna di Felluga e Reguitti #ANSA x.com