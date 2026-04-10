In un momento in cui le tensioni tra Pakistan e Afghanistan continuano a destare preoccupazione, i colloqui di pace si svolgono in Cina. La diplomazia cinese si impegna a facilitare il dialogo tra le due nazioni, mentre nel frattempo altre potenze mondiali lanciano minacce e dichiarazioni pubbliche. La riunione si tiene nel tentativo di trovare una soluzione ai conflitti regionali senza coinvolgere direttamente le parti, con incontri che si svolgono in un contesto di crescente attenzione internazionale.

Mentre Donald Trump minaccia di far sparire la civiltà iraniana dalla faccia della Terra, la Cina sta lavorando dietro le quinte per risolvere le tensioni tra Pakistan e Afghanistan. Non solo: il gigante asiatico, in sponda con il governo pakistano, ha anche presentato un piano di pace per il cessate il fuoco in Medio Oriente. La macchina diplomatica di Xi Jinping procede insomma a pieno regime dopo settimane di apparente apatia. Il tema caldissimo coincide con i negoziati tra Islamabad a Kabul, colloqui che stanno andando in scena a Urumqi e che starebbero facendo registrare importanti progressi. “Il processo di consultazione procede e avanza costantemente”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pakistan-Afghanistan, colloqui di pace in Cina: la diplomazia del Dragone colpisce ancora

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Temi più discussi: Pakistan. La Cina media nel conflitto con l’Afghanistan; Pakistan: a Urumqi il negoziato parallelo sull'Afghanistan col sostegno della Cina; La pace made in China tra Pakistan e Afghanistan; AFPAK. Pechino sblocca la situazione tra Islamabad e Kabul.

Colloqui a Urumqi: Pakistan e Afghanistan cercano un cessate il fuoco mediato dalla CinaDelegazioni di Pakistan e Afghanistan si incontrano a Urumqi su iniziativa della Cina per trattare un cessate il fuoco, la gestione della sicurezza e la ripresa dei traffici di confine ... notizie.it

Pakistan: a Urumqi il negoziato parallelo sull'Afghanistan col sostegno della CinaNello Xinjiang si sono tenuti oggi nuovi colloqui mediati da Pechino per fermare gli scontri lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan. Mentre Islamabad tenta di proporsi come mediato ... asianews.it

A Urumqi, rappresentanti degli affari esteri, della difesa e della sicurezza di Cina, Pakistan e Afghanistan hanno tenuto una settimana di colloqui informali, dal 1° al 7 aprile. Un confronto prolungato, che ha permesso di entrare nel merito delle questioni più se - facebook.com facebook

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la regione dell'Hindu Kush in Afghanistan venerdì sera, facendo tremare anche alcune zone del nord del Pakistan, compresa la capitale Islamabad. Secondo il Dipartimento Meteorologico del Pakistan (Pmd), il sism x.com