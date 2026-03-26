Da quando i talebani sono tornati al potere nel 2021, le tensioni tra Afghanistan e Pakistan sono aumentate, portando a una crisi che coinvolge anche la regione. Mentre alcuni paesi occidentali mantengono un atteggiamento di osservazione, la Cina si sta attivamente impegnando per trovare una soluzione a questa situazione complessa. La questione riguarda diversi aspetti di sicurezza e stabilità che interessano anche gli equilibri geopolitici della zona.

di Riccardo Capanna Mentre l’Occidente guarda fuori dalla porta, tra Afghanistan e Pakistan si consuma la più grave crisi dal ritorno al potere dei talebani, il 15 agosto 2021. Secondo stime accreditate, nelle prime tre settimane di scontri più di mille persone sono morte e 100mila sfollate; le autorità afghane hanno denunciato 400 vittime solo a Kabul nell’ultima settimana. Un’apparente crisi di confine vecchia di due secoli può, in realtà, ridisegnare il panorama geopolitico dell’Asia centrale. Tra le diplomazie internazionali, la Cina si è dimostrata quella più impegnata nella risoluzione del conflitto a causa dei molteplici interessi che ha nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la Cina si sta impegnando a risolvere il grave conflitto tra Pakistan e Afghanistan (e l’Occidente no)

Articoli correlati

Leggi anche: Scoppia il conflitto tra Afghanistan e Pakistan

Cosa sta succedendo tra Pakistan e AfghanistanÈ riesplosa l’ostilità tra i due Paesi, che da tempo si accusano a vicenda di alimentare il terrorismo e violare i confini: ormai è guerra aperta tra...

Altri aggiornamenti su Perché la Cina si sta impegnando a...

Perché la Cina si sta impegnando a risolvere il grave conflitto tra Pakistan e Afghanistan (e l’Occidente no)La Cina si muove diplomaticamente nel conflitto tra Pakistan e Afghanistan mentre l'Occidente resta in disparte ... ilfattoquotidiano.it

DALLA CINA/ Ecco perché a Xi Jinping interessa poco chi va al potere in Iran. E su Trump e Israele…Iran, Israele e USA hanno bisogno delle terre rare di Pechino per le armi. Ma Xi non vuole che si blocchi il petrolio iraniano e delle monarchie arabe Finché c’è guerra c’è speranza. Speranza di ... ilsussidiario.net