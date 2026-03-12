Bologna-Roma 1-1 le pagelle | Bernardeschi 7 ispirato Pellegrini 7 incide Malen 6,5 fa reparto da solo

Bologna e Roma si sono affrontate nell'andata degli ottavi di Europa League, con il risultato di 1-1. Bernardeschi ha ricevuto un voto di 7 per la sua prestazione ispirata, Pellegrini ha inciso con lo stesso punteggio, mentre Malen ha ottenuto 6,5 e si è distinto come reparto da solo. Il ritorno tra le due squadre si giocherà in una gara che deciderà l'accesso ai quarti.

Tutto rimandato al match di ritorno, Bologna e Roma pareggiano 1-1 nell'andata degli ottavi di Europa League. Al Dall'Ara le due squadre non rischiano eccessivamente, consapevoli che la qualificazione si giocherà sui 180 minuti. I rossoblù sbloccano la gara con un bel gol di Bernardeschi che sfrutta la giocata qualitativa di Rowe. I giallorossi rispondono con Pellegrini ma anche lui deve ringraziare qualcuno, in questo caso Malen che con una grande sterzata manda fuori gioco la difesa emiliana e serve un cioccolatino da spingere solo in rete. Malen colpisce anche un palo ma nel finale Vitik sfiora il gol vittoria ma viene fermato dalla traversa.