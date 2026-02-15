PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2 | Allison Santos risponde a Malen
Allison e Santos del Napoli e Malen della Roma segnano due gol ciascuno in un match che finisce 2-2 al Maradona. Malen ha messo a segno una doppietta, portando i giallorossi vicino alla vittoria. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, ha visto entrambe le squadre lottare fino all'ultimo minuto.
Voti, top e flop della sfida del Maradona valevole per la 25esima giornata di campionato: l’olandese segna una doppietta. Il nuovo acquisto del Napoli entra e pareggia Napoli e Roma si dividono la posta al termine della sfida del Diego Armando Maradona, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Gli azzurri perdono l’occasione di allungare il vantaggio su Juve e Roma e raggiungono quota 50 punti in classifica, a meno tre dal Milan (che deve però recuperare la sfida con il Como). La Roma, grazie al pareggio del Maradona, allunga sulla Juventus, portandosi a quota 47 punti: una lunghezza avanti ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
PAGELLE E TABELLINO Roma-Cagliari 2-0: Malen regala spettacolo, Kilicsoy un fantasma
Questa sera all’Olimpico, la Roma batte 2-0 il Cagliari con Malen che mette in mostra tutto il suo talento.
PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2: Dybala-Malen, attenti a quei due. Rensch impreciso
Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Nel confronto della 21ª giornata di Serie A tra Torino e Roma, il risultato di 0-2 riflette le prestazioni decisive di Dybala e Malen, protagonisti della vittoria giallorossa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI 2-3: gli azzurri la vincono con un rigore alla fineLe pagelle di Genoa-Napoli ci raccontano una partita terminata col risultato finale di 2-3 e con gli azzurri in inferiorità numerica. calciomercato.it
Il Napoli saluta anche la Coppa Italia: Como in semifinale ai rigoriImpresa del Como al Maradona: i lariani eliminano il Napoli al termine di una lotteria dei penalty infinita e volano in semifinale per sfidare l'Inter. Nei 90' a segno Baturina dal dischetto e Vergara ... msn.com
Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook
NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com