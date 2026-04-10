Nella trentaquattresima giornata di Serie B 20252026 si affrontano Padova e Empoli in una partita cruciale per la zona retrocessione. Le due squadre sono separate da due punti in classifica e cercano punti importanti per migliorare la propria posizione. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, dato che entrambe le formazioni devono evitare passi falsi per non compromettere le proprie possibilità di salvezza.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. La posta in palio è alta per la parte bassa della classifica, perchè le due squadre sono separate da due punti e con un margine ridotto per potersi permettere passi falsi. Padova-Empoli si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo PADOVA-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il neo tecnico dei veneti, Roberto Breda, ha esordito nell’ultimo turno di campionato perdendo in casa del Frosinone. La striscia negativa si allunga sempre di più, visto che l’ultima vittoria risale a un mese e mezzo fa, durante il quale si sono susseguite cinque sconfitte che hanno fatto sprofondare la squadra in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Padova-Empoli, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Temi più discussi: Stadio Euganeo, pronta la nuova curva Sud per la sfida contro l'Empoli; Padova-Empoli in diretta, Serie B Live dal Euganeo; Frosinone - Palermo in Diretta Streaming | DAZN IT; NUOVA CURVA SUD | Esauriti i biglietti nella nuova curva sud. La situazione negli altri settori.

Info biglietti per Padova-EmpoliSono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica a Padova, gara della 34a giornata di Serie B; ecco i prezzi ... pianetaempoli.it

Pronostico Padova vs Empoli – 12 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Padova e Empoli si giocherà il 12 Aprile 2026 alle 15:00 nello storico Stadio Euganeo. Un appuntamento importante nel calendario ... news-sports.it

Rebecca Corsi TUONA: "Empoli chiamato a difendere la categoria! A Padova portare cattiveria e personalità" “Ci aspetta un finale di stagione importante in cui siamo chiamati a difendere la categoria. Dobbiamo preparare la gara di domenica al meglio e arr - facebook.com facebook

Prevendita Padova - Empoli a quota 8935, 80 nel settore ospiti. Esaurita in poche ore la Nuova Curva Sud, rimangono ancora disponibili circa 900 biglietti, suddivisi tra Tribuna Est e Tribuna Fattori, e circa 300 biglietti in Tribuna Ovest. padovacalcio.it/prev x.com