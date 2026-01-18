Le infrazioni da record a Bovisio La patente revocata da 30 anni e l’auto con 15 fermi amministrativi

Durante un normale controllo di routine a Bovisio Masciago, gli agenti hanno scoperto un caso eccezionale: un veicolo con 15 fermi amministrativi e un conducente la cui patente era stata revocata da oltre 30 anni. Questa situazione insolita ha attirato l’attenzione della polizia locale, evidenziando l’importanza di verifiche periodiche e del rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti.

Un controllo di routine si è trasformato in un caso decisamente fuori dall'ordinario per la polizia locale di Bovisio Masciago. Gli agenti hanno fermato un uomo di 60 anni, residente a Cesano Maderno, per una semplice verifica dei documenti. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe emerso pochi minuti dopo: alla richiesta di patente e libretto, l'automobilista ha consegnato solo il secondo. La patente, infatti, non poteva esibirla. Gli era stata revocata trent'anni fa. Gli agenti hanno approfondito i controlli e scoperto che non si trattava della prima volta. Nel 2024 l'uomo era già stato fermato dai carabinieri a Nova Milanese, sempre alla guida nonostante la revoca.

Giovane in moto commette 18 infrazioni in un colpo solo: 134 punti in meno sulla patente e 2.680 euro di multa - Una manovra pericolosa, un atteggiamento di sfida, un gesto provocatorio. leggo.it

Ragazzo 18enne commette 18 infrazioni in moto in un giorno: persi 134 punti della patente, pagherà 2680 euro di multa - Un ragazzo di soli 18 anni ha commesso a Brugherio (Monza e Brianza) 18 infrazioni in un giorno solo: gli sono stati tolti 134 punti dalla patente e dovrà pagare oltre 2mila euro di multa. fanpage.it

Pantigliate, controlli record: stretta su assicurazioni, revisioni e stalli disabili Nel 2025 cresce l’attività della Polizia Locale: più sanzioni verso chi non rispetta le regole, più sicurezza e tolleranza zero per le infrazioni più gravi. L’Amministrazione: «Risultati c - facebook.com facebook

Pantigliate, controlli record: stretta su assicurazioni, revisioni e stalli disabili Nel 2025 cresce l’attività della Polizia Locale: più sanzioni verso chi non rispetta le regole, più sicurezza e tolleranza zero per le infrazioni più gravi. L’Ammi... x.com

