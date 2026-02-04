Apple Original Films | Keanu Reeves e Cameron Diaz in Outcome guidano il 2026 di Apple

L'evento Apple TV Press Day di Los Angeles ha messo in mostra un cambio di passo per la divisione cinematografica di Cupertino. Keanu Reeves e Cameron Diaz sono protagonisti del nuovo film “Outcome”, che Apple punta forte di vedere come un tassello importante nel suo progetto cinematografico per il 2026. La società non si limita più alle serie TV, ma punta anche sui grandi film, creando una vera e propria major.

Non solo serie TV: l’ Apple TV Press Day di Los Angeles ha trasformato la divisione cinematografica di Cupertino in una vera major. Il titolo che ha rubato la scena è senza dubbio Outcome, la nuova commedia dark diretta da Jonah Hill. Le prime immagini mostrate durante l’evento confermano un cast stellare: Keanu Reeves interpreta Reef Hawk, un divo di Hollywood ricattato con un video misterioso che minaccia di distruggere la sua carriera. Per salvarsi, dovrà affrontare i suoi demoni insieme ai suoi storici amici, interpretati da Cameron Diaz (al suo grande ritorno) e Matt Bomer. Il film debutterà su Apple TV il 10 aprile 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Keanu Reeves e Cameron Diaz tornano sul grande schermo con la dark comedy

