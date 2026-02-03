Keanu Reeves e Cameron Diaz tornano sul grande schermo con la dark comedy

Il film Apple Original diretto da Jonah Hill e con protagonista Reeves insieme a Cameron Diaz, debutterà globalmente sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 aprile Sono state svelate oggi le prime immagini ufficiali di Outcome, la nuova dark comedy scritta e diretta da Jonah Hill, che vede un cast di altissimo profilo guidato da Keanu Reeves e Cameron Diaz, Matt Bomer e dallo stesso Hill. Il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+ venerdì 10 aprile 2026. Hill, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ezra Woods, porta sullo schermo una commedia nera dal tono personale e malinconico: un viaggio nostalgico, spirituale e a tratti spiazzante, in cui il confronto con i ricordi e le scelte sbagliate diventa l'unica possibilità per salvare il futuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Keanu Reeves e Cameron Diaz nelle prime foto di Outcome, la dark comedy Apple TV

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono stati catturati in un momento di intimità sotto il Rockefeller Center di New York, scambiandosi un bacio durante una giornata di pattinaggio sul ghiaccio.

Alle 21.20 "John Wick 3 - Parabellum" di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne | Scomunicato dalla casta dei sicari e con una taglia sulla testa, John Wick deve fuggire da New York. La meta è Casablanca, dove tro - facebook.com facebook

