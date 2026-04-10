Ottimismo Trump | Accordo a portata Forze Usa nell' area E frena Netanyahu

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato di essere molto ottimista riguardo a un possibile accordo con l’Iran, affermando che le forze statunitensi nella regione sono pronte e che l’Iran si mostra più ragionevole. Nel frattempo, un altro leader ha frenato le aspettative, sottolineando che le trattative sono ancora in corso e che non ci sono certezze definitive. Le dichiarazioni riflettono le tensioni e le aspettative attorno alle negoziazioni in corso.

"Sono molto ottimista, un accordo con l'Iran è a portata di mano. Sono molto più ragionevoli. Ricordatevi, sono stati conquistati". E tuttavia, "le forze americane dispiegate vicino all'Iran rimarranno nell'area finché non sarà raggiunto un "vero accordo". A chiarirlo è Donald Trump, mentre il cessate il fuoco tra Washington e Teheran rimane fragile, con Israele che bombarda il Libano e gli Usa che contestano alcune delle richieste avanzate dalla Repubblica islamica per porre fine alla guerra. Il presidente avverte che "tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ottimismo Trump: "Accordo a portata Forze Usa nell'area". E frena Netanyahu Trump “Forze USA in Iran finchè accordo rispettato, pronti a reagire”WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra... Raid di Israele sul Libano. Hezbollah colpisce un kibbutz. Trump: “Forze Usa schierate vicino all’Iran fino all’accordo”Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla “violazione” della tregua tra Stati Uniti e... Sharp Message from Trump to Netanyahu Temi più discussi: Trump, 'molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'; Bomba o non bomba: dalla grande paura alla disfatta di Trump. Ma l’ottimismo è fuori luogo; Riepilogo serale: petrolio in rialzo, tagli Disney mentre Intel amplia accordo sull'AI; L'ultimatum definitivo di Trump su Hormuz scade stanotte. È la exit strategy?. Trump ottimista su un accordo con l’Iran: Più ragionevoli nei colloquiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere a breve un accordo di pace con l’Iran. In un’intervista rilasciata a NBC, Trump ha espresso un forte ... online-news.it Trump, 'molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'Donald Trump è molto ottimista sulla possibilità che un accordo di pace con l'Iran sia a portata di mano. (ANSA) ... ansa.it Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook Il presidente americano Donald #Trump esprime ottimismo sui negoziati con Iran: “Accordo vicino”, dice dall’Air Force One. Intanto la Spagna chiude il suo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra. #Tg1 Annapaola Ricci x.com