WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato. Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, il che è altamente improbabile, allora ‘inizieranno gli scontri a fuocò, più grandi, migliori e più forti di quanto si sia mai visto prima. L'accordo è stato raggiunto molto tempo fa e, nonostante tutta la falsa retorica contraria, nessuna arma nucleare e lo Stretto di Hormuz sarà aperto e sicuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump “Forze USA in Iran finchè accordo rispettato, pronti a reagire”

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Trump warns Iran to make a deal

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