Sigilli a una parte dello stabilimento Capanno di Ostia I gestori | Siamo regolarmente aperti

Nella zona di Ostia, una parte dello stabilimento Capanno Beach Club è stata messa sotto sequestro dalla polizia di Roma Capitale e dalla Guardia di Finanza. I gestori dell’attività hanno confermato di essere regolarmente aperti e operativi nonostante i sigilli. La procedura riguarda una sezione dello stabilimento, mentre il resto dell’area continua ad essere accessibile ai clienti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf. Sulla pagina Facebook dello stabilimento i gestori rassicurano i clienti spiegando che ''il provvedimento riguarda esclusivamente un’area circoscritta in fase di riqualificazione edilizia''. ''Siamo regolarmente aperti – si legge sul social – Vogliamo rassicurare tutti i nostri amici e clienti. Il Capanno continua la sua attività senza alcuna variazione. In merito agli accertamenti avvenuti nelle scorse ore, ci teniamo a fare chiarezza per evitare inutili allarmismi. Il servizio continua regolarmente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: "Restiamo aperti. È tutto un equivoco" Leggi anche: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento Temi più discussi: Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: ''Siamo regolarmente aperti''; Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento; Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio; Dissequestro per lo stabilimento La Spiaggia di Bettina a Ostia: la struttura può riaprire. Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: Siamo regolarmente aperti(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale ... cremonaoggi.it Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivocoNuovo blitz in uno degli stabilimenti di Ostia. Dopo i sigilli alle cabine del V-Lounge ecco un nuovo sequestro, questa volta al Capanno. La guardia di finanza e la polizia locale hanno apposto i nast ... romatoday.it 85 reaksi | Un bel MIGLIARINO DI PALUDE (Emberiza schoeniclus) ripreso dall'amico Emanuele Biggi(conduttore di Geo, naturalista e fotografo) durante la sua ultima visita al CHM LIPU Ostia - capanno airone rosso | Centro Habitat Mediterraneo LIPU Osti - facebook.com facebook Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: "Restiamo aperti. È tutto un equivoco" ift.tt/mUZwpk0 x.com