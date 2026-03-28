Doppio incidente nel Maceratese automobilisti estratti dalle lamiere Ci sono 8 feriti

Nel Maceratese si sono verificati due incidenti stradali nel giro di un’ora e mezza, coinvolgendo complessivamente otto persone. In entrambi i casi, gli automobilisti sono rimasti intrappolati nelle lamiere e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle condizioni dei feriti o sulle cause degli incidenti.

In entrambi gli interventi i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre le persone dalle auto e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti MACERATA - Due incidenti stradali nel giro di un’ora e mezza nel Maceratese, con otto persone complessivamente coinvolte. È il bilancio degli interventi effettuati nella serata di ieri dai Vigili del fuoco. Il primo intervento è scattato intorno alle 22 lungo la SS77, al km 58 in direzione mare, in località Valcimarra, all’interno della galleria “Madonna del Sasso”. Coinvolta un’unica autovettura con a bordo quattro persone. Il secondo incidente si è verificato verso le 23. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Doppio incidente nel Maceratese, automobilisti estratti dalle lamiere. Ci sono 8 feriti Articoli correlati Frontale tra auto sulla Statale 42 nel Bresciano: due eliambulanze sul posto, feriti estratti dalle lamiereUn massiccio intervento dei soccorsi ha caratterizzato la mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove un... Frontale tra auto: feriti estratti dalle lamiere, sul posto due eliambulanzeMassiccio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove si è verificato un grave... Tutto quello che riguarda Doppio incidente Argomenti discussi: Schianto all'incrocio in via Cameranense, due ragazze coinvolte. Soccorsi sul posto; Uomo scivola in una scarpata e maxi incidente in galleria: straordinari per i Vigili del Fuoco. Caos in A14: doppio incidente tra tir ad Ancona, 2 feriti e tratto chiuso per 5 ore verso sud. Code e disagiAlle 5 del mattino uno scontro tra tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna, impone lo stop alla viabilità. Poco dopo, un secondo violento tamponamento si verifica tra i veicoli in coda. Il tratto è ... ilrestodelcarlino.it