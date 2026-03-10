A Bologna è stata avviata una nuova iniziativa che offre soggiorni gratuiti negli hotel a chi si prende cura di un familiare ricoverato in ospedale. La proposta mira a ridurre le difficoltà di chi, in momenti difficili, deve affrontare anche i costi di un alloggio temporaneo. L’idea coinvolge strutture alberghiere che collaborano per garantire questa forma di sostegno ai parenti dei pazienti.

Bologna, 10 marzo 2026 – Quando si affronta una malattia o si assiste un proprio caro ricoverato, l’impatto economico passa spesso in secondo piano rispetto a quello emotivo. Eppure, dopo lunghi viaggi e attese snervanti, capita che i familiari si ritrovino a passare notti insonni su una sedia del reparto ospedaliero o in auto. Il progetto presentato oggi a Palazzo Segni Masetti . Per rispondere a questa emergenza nasce “Accoglienza solidale: una camera, un aiuto concreto”, il progetto presentato oggi a Palazzo Segni Masetti frutto della collaborazione tra Federalberghi Bologna e Fondazione Policlinico Sant’Orsola. L'impegno degli albergatori: "Un dovere morale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hotel gratis a chi assiste un parente in ospedale: a Bologna arriva l’accoglienza solidale

Articoli correlati

Leggi anche: Una camera d’albergo gratis per chi assiste in parenti in ospedale

La cura familiare ottiene attenzione e valore nella società. Il governo avvia misure per sostenere chi assiste quotidianamente un parenteC’è chi misura il tempo in ore di lavoro e chi lo misura in terapie, pasti imboccati, notti interrotte e pratiche da compilare.

Altri aggiornamenti su Hotel gratis

Temi più discussi: Emirati Arabi Uniti: stop ai voli, ventimila bloccati, conto degli hotel pagati dallo Stato; Guerra, turisti bloccati: gli Emirati pagano, i t.o. riparano; Gli Emirati Arabi pagano l’hotel e pasti a tutti i turisti bloccati per il caos in Medio Oriente; Bibione, ombrellone gratis a chi soggiorna: paga solo chi fa la giornata al mare.

Svezia, hotel gratuito per chi si farà riprendere durante il sessoBasterà un po' di esibizionismo per alloggaire gratis in tutto mondo: pernottamenti gratuiti a patto di farsi riprendere mentre si fa sesso. E' la proposta dell'imprenditore svedese Berth Milton che ... tgcom24.mediaset.it

Influencer scrocconi, la rabbia del titolare di un hotel romano: «Voleva 600 euro e notti gratis per 3 persone. Vergogna. Ora basta»Tornano, o forse non se ne sono mai andati, gli influencer scrocconi, e le loro assurde richieste. «Ora basta, non se ne può più». È il grido del titolare di un hotel romano che dice stop a chi chiede ... ilmessaggero.it

Pasqua in Family Hotel È il momento giusto per prenotare! Mare, montagna, campagna o terme Abbiamo selezionato Family Hotel con offerte speciali per Pasqua: bambini gratis, animazione, spa family e formule senza pensieri. La primavera è il mome - facebook.com facebook