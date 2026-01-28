Endoscopia digestiva alla Casa di Cura San Francesco | prevenzione diagnosi e cura con la Solvenza San Francesco

La Casa di Cura San Francesco di Bergamo apre le porte a un nuovo servizio di endoscopia digestiva. Nel mese di febbraio, la struttura offre ai cittadini accesso rapido e a costi contenuti per esami fondamentali nella prevenzione e diagnosi delle malattie gastrointestinali. La qualità degli interventi è al centro, con standard elevati garantiti per chi si sottopone a queste procedure.

Nel mese di febbraio, la Casa di Cura San Francesco di Bergamo promuove il servizio di Endoscopia Digestiva in Solvenza San Francesco, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a esami fondamentali per la prevenzione e la diagnosi delle patologie gastrointestinali in tempi rapidi, con costi contenuti e con la garanzia di elevati standard qualitativi. La Solvenza San Francesco rappresenta una soluzione concreta per chi desidera un percorso di cura completo: visite ed esami ambulatoriali senza lunghe attese, tecnologie avanzate e un’équipe di specialisti altamente qualificati, in un contesto di sicurezza e attenzione al comfort del paziente.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

