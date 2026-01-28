Endoscopia digestiva alla Casa di Cura San Francesco | prevenzione diagnosi e cura con la Solvenza San Francesco

La Casa di Cura San Francesco di Bergamo apre le porte a un nuovo servizio di endoscopia digestiva. Nel mese di febbraio, la struttura offre ai cittadini accesso rapido e a costi contenuti per esami fondamentali nella prevenzione e diagnosi delle malattie gastrointestinali. La qualità degli interventi è al centro, con standard elevati garantiti per chi si sottopone a queste procedure.

Nel mese di febbraio, la Casa di Cura San Francesco di Bergamo promuove il servizio di Endoscopia Digestiva in Solvenza San Francesco, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a esami fondamentali per la prevenzione e la diagnosi delle patologie gastrointestinali in tempi rapidi, con costi contenuti e con la garanzia di elevati standard qualitativi. La Solvenza San Francesco rappresenta una soluzione concreta per chi desidera un percorso di cura completo: visite ed esami ambulatoriali senza lunghe attese, tecnologie avanzate e un’équipe di specialisti altamente qualificati, in un contesto di sicurezza e attenzione al comfort del paziente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Casa di Cura San Francesco

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Casa di Cura San Francesco

Argomenti discussi: Screening oncologici, crescono le adesioni in Capitanata: la prevenzione di prossimità modello virtuoso per la salute dei cittadini; Empoli, all'ospedale San Giuseppe è attivo il Fibroscan; Prevenzione oncologica, ASL Foggia punta sulla prossimità e supera gli obiettivi ministeriali; ASL Biella, c'è il nuovo direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: è Antonio Cilona.

L’evoluzione dell’endoscopia digestiva: diagnosi, intervento e prevenzioneDa strumento puramente diagnostico a procedura operativa e interventistica: l’importanza degli screening per la prevenzione del cancro del colon-retto Quando il Dr. Paolo Zanoni, oggi responsabile del ... ecodibergamo.it

Centro di Endoscopia digestiva di qualità alla Clinica San PaoloLa Clinica San Paolo di Aversa, punto di riferimento nel panorama sanitario, consolida la sua Unità operativa di Endoscopia digestiva: una mission che conferma l’impegno della struttura nell’offrire ... napoli.repubblica.it

Prendersi cura di sé merita semplicità. Per questo al Centro San Camillo abbiamo introdotto un nuovo modo per accedere ai nostri servizi: l’Assistente Virtuale su WhatsApp. Uno strumento pensato per semplificare la prenotazione delle visite, rispondere ai - facebook.com facebook

70 anni di Casa di Cura San Michele Per celebrare questo anniversario abbiamo creato più loghi commemorativi. Ora tocca a voi scegliere! Guardate le immagini Mettete Mi piace al logo che preferite Il logo più apprezzato diventerà quello ufficial x.com