Al Cinema Teatro Nuovo San Michele arriva Barutz | In casa di cura show

Al Cinema Teatro Nuovo San Michele, arriva Barutz con il suo spettacolo “In casa di cura show”. A pochi giorni dalle date a Verona, l’attore si prepara a portare in scena lo show che ha già riscosso successo in tutto il Veneto. La commedia, che fa ridere e riflettere, torna sui palchi dopo la passata stagione, e questa volta la città si prepara a un’altra serata di intrattenimento.

A pochi giorni dalle sue date veronesi, Barutz si prepara a riportare in scena "In casa di cura show", lo spettacolo che sta attraversando il Veneto dopo il successo della passata stagione. L'artista, diventato noto al grande pubblico grazie ai social e agli sketch nei panni di Nonna Marisa, ha avviato lo scorso 25 ottobre dal Teatro Russolo di Portogruaro un tour che prevede 41 repliche in 33 teatri della regione. Il ritorno sulle scene arriva dopo i 23 sold out consecutivi registrati lo scorso anno, un risultato che ha consolidato il suo rapporto con il pubblico e confermato la forza di un personaggio capace di parlare a generazioni diverse.

