Il consigiglio comunale di Grosseto ha approvato una variazione di bilancio che ha portato alla riduzione della rata mensile del mutuo sportivo di Roselle, portandola a 13 mila euro. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e alcuni consiglieri, mentre il Comune ha comunicato ufficialmente l’atto approvato. La modifica si riferisce alla gestione del debito legato all’impianto sportivo locale.

Il consiglio comunale di Grosseto ha approvato una variazione di bilancio che riduce il peso del mutuo sportivo di Roselle, abbassando la rata mensile a 13.000 euro grazie a un tasso di interesse rinegoziato al 3,25%. Nonostante questo risultato economico positivo, la discussione si è trasformata in un acceso scontro sulla gestione dell’impianto e sull’uso delle risorse pubbliche. L’incontro svoltosi venerdì 20 marzo ha evidenziato come la riduzione del costo del debito non sia riuscita a placare le critiche dell’opposizione, focalizzata sul fatto che l’amministrazione abbia scelto di farsi carico integralmente di un debito nato da un fallimento della società sportiva Us Grosseto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutuo Roselle: rata scende a 13k, ma scoppia la polemica

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