Ospedale Monaldi le mamme di 835 bimbi cardiopatici scrivono a Fico | Siamo abbandonati

Le mamme di 835 bambini con problemi cardiaci hanno inviato una lettera al presidente della Camera, evidenziando una carenza di assistenza presso l'ospedale Monaldi. Le famiglie riferiscono che le strutture presenti non sono sufficienti a garantire livelli di cura adeguati per patologie così gravi, definendo la situazione come un abbandono. La comunicazione si concentra sulla richiesta di interventi immediati per migliorare le condizioni di assistenza ai piccoli pazienti.

Le famiglie dei bimbi affetti da problemi cardiaci: "Al Monaldi vuoti assistenziali incompatibili con patologie così gravi. Fico intervenga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monaldi, 835 genitori scrivono a Fico: “Le cure dei nostri figli cardiopatici non sono garantite”Sono 835 genitori di bambini affetti da patologie cardiache, tutti attualmente in cura al Monaldi di Napoli, ad aver inviato una lettera al...

835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi: “Ci sentiamo abbandonati”Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico sulla presunta continuità delle cure presso l’Ospedale Monaldi di Napoli...

Temi più discussi: Morte di Domenico, si tratta per il risarcimento del Monaldi. La famiglia ha chiesto 3 milioni; Monaldi, un ulivo secolare dedicato al piccolo Domenico. Iervolino: Capisco l'assenza della mamma; Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danni; Porta a porta - Il trapianto di Domenico, parla la mamma: Perché mi hanno nascosto tutto? - Video.

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Napoli, 835 genitori di piccoli pazienti cardiaci del Monaldi scrivono a Fico: «Ci sentiamo abbandonati»A Napoli 835 genitori di bambini affetti da patologie cardiache attualmente in cura al Monaldi scrivono al governatore della Campania ... msn.com

Parla Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La donna ammette di attraversare un momento difficilissimo, soprattutto di notte, ma si fa coraggio per affrontare le battaglie giudiziarie e po - facebook.com facebook

Nelle aiuole dell'ospedale Monaldi di Napoli un ulivo secolare in ricordo del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo un trapianto effettuato con un cuore danneggiato. L'iniziativa, "semplice ma profondamente simbolica", è stata voluta dalla direzione gene x.com