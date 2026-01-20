Ospedale di Terni restyling del Santa Maria con fondi Pnrr | grandi macchinari ampliamento dei reparti e nuovi posti letto
L’Ospedale di Terni Santa Maria si rinnova grazie a un intervento finanziato con fondi PNRR, con un investimento superiore ai 16 milioni di euro. L’intervento prevede l’acquisto di nuovi macchinari, l’ampliamento dei reparti e l’aumento dei posti letto, migliorando così i servizi e le strutture sanitarie per la comunità locale. L’aggiornamento mira a garantire un’assistenza più efficiente e moderna, in linea con le esigenze attuali.
Un investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari è stato audito nella commissione speciale regionale presieduta da Stefano Lisci. Gli interventi di competenza del nosocomio.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni ospedale Santa Maria, nuovi incarichi di direzione di strutture complesse per Massimiliano Allegritti e Massimo PrincipiIl 8 gennaio, il direttore generale Massimo Casciari ha ufficializzato i nuovi incarichi di direzione di strutture complesse all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Terni, affidandoli a Massimiliano Allegritti e Massimo Principi.
