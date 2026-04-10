L'ospedale di Ariano Irpino è stato riconosciuto come una delle aziende più virtuose della Campania. La valutazione si basa su iniziative concrete messe in atto per promuovere e tutelare il benessere dei dipendenti. La certificazione evidenzia l’impegno dell’ospedale nel garantire condizioni di lavoro adeguate e programmi di supporto rivolti al personale sanitario e amministrativo. Questa distinzione arriva in un momento in cui le aziende del settore pubblico sono sotto scrutinio per le politiche di tutela dei propri lavoratori.

Tempo di lettura: 2 minuti Aziende virtuose che promuovono e tutelano il benessere dei propri dipendenti. L ’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, per l’impegno nella promozione del benessere organizzativo e della prevenzione nei contesti lavorativi, è tra le aziende premiate questa mattina dalla Regione Campania nell’ambito del convegno “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, tenutosi presso l’Auditorium Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli. L’evento ha celebrato i traguardi del programma inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Campania e basato sul modello internazionale Workplace Health Promotion (WHP) promosso dall’Organizzazione Mondiale della Santià (OMS) per trasformare le aziende in veri e propri contesti attivi di salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della Campania

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