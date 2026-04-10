Ortona studenti al porto per la Giornata del Mare | esercitazione antincendio e soccorsi in acqua VIDEO

Nella mattinata del 10 aprile, al porto di Ortona si è svolta la Giornata del Mare, un evento istituito nel 2005 per promuovere tra i giovani la conoscenza del mare come risorsa. Durante l’evento, gli studenti hanno partecipato a un’esercitazione che ha coinvolto interventi antincendio e soccorsi in acqua. La giornata comprendeva anche dimostrazioni pratiche e attività di sensibilizzazione sul tema marittimo.

Si è celebrata nella mattinata di oggi 10 aprile al porto di Ortona la Giornata del Mare, appuntamento istituito dal decreto legislativo 171 del 2005 con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura del mare come risorsa culturale, scientifica ed economica.All’iniziativa, organizzata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it L’Iran annuncia esercitazione militare navale con la Russia: in un video l’arrivo della Stoikiy nel porto di Bandar AbbasIl comandante del primo distretto navale della Marina della Repubblica islamica, Hassan Maghsoodloo, ha annunciato che domani si terrà... Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel... Si parla di: Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studenti; Una secca nel Porto Canale impedisce a tre pescherecci di attraccare: la marineria pescarese chiede attivazione dello stato di emergenza.