L’Iran annuncia esercitazione militare navale con la Russia | in un video l’arrivo della Stoikiy nel porto di Bandar Abbas

L’Iran ha confermato un’esercitazione navale con la Russia a causa delle tensioni crescenti nella regione. Il comandante Hassan Maghsoodloo ha comunicato che l’evento si svolgerà domani nel mare di Oman, vicino allo stretto di Hormuz, e nell’Oceano Indiano settentrionale. Durante l’operazione, sarà mostrata la presenza della nave russa Stoikiy, arrivata di recente nel porto di Bandar Abbas. La manovra coinvolgerà diverse unità militari di entrambi i Paesi e mira a rafforzare la cooperazione tra Teheran e Mosca.

Il comandante del primo distretto navale della Marina della Repubblica islamica, Hassan Maghsoodloo, ha annunciato che domani si terrà un'esercitazione navale congiunta con la Russia nel mare di Oman, che si trova nei pressi dello stretto di Hormuz, e nell'Oceano Indiano settentrionale. L'annuncio arriva mentre a partire da lunedì la Marina delle Guardie della Rivoluzione islamica ha tenuto un'esercitazione militare nello stretto di Hormuz e da gennaio gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei Lincoln e altri dispositivi militari nelle acque del Medio Oriente, dopo le tensioni scatenate dalle proteste anti governative iraniane.