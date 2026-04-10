A Montella, in provincia di Avellino, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un cane meticcio con ferite profonde, tra cui orecchie tagliate, e denunciato il proprietario per maltrattamenti. Il cane era stato trovato in condizioni di grave sofferenza, con segni evidenti di sevizie. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per tutelare l’animale e procedere contro il responsabile.

Ancora un caso di maltrattamento di animali in Irpinia. A Montella, in provincia di Avellino, i Carabinieri Forestali hanno scoperto un cane meticcio gravemente ferito e vittima di sevizie. Il proprietario, un uomo di 55 anni del posto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. L’episodio è emerso nell’ambito di una serie di controlli predisposti dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e degli animali di affezione. In via San Francesco in Agro, i militari del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, insieme al personale dell’Asl di Avellino, hanno rinvenuto il cane in condizioni critiche. L’animale presentava profonde ferite alla gola, sul corpo e lungo la coda, segni evidenti di violenze subite. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Orrore a Montella, cane seviziato e mutilato: ferite profonde e orecchie tagliate, denunciato il proprietario

Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate: uomo denunciato per maltrattamenti sull’animaleÈ accaduto a Montella, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni del posto, proprietario dell'animale...

Cane seviziato e abbandonato: denunciato il proprietarioTempo di lettura: < 1 minuto– Lo hanno trovato con profonde ferite alla gola e segni di maltrattamento su tutto il corpo.

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Montella, cane seviziato e abbandonato: denunciato il proprietarioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di controllo del territorio, rinvenivano alla via San France ... irpinianews.it