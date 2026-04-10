Cane seviziato e abbandonato | denunciato il proprietario

Un cane è stato trovato con ferite profonde alla gola e segni evidenti di maltrattamento su tutto il corpo. Le forze dell'ordine hanno denunciato il proprietario, sospettato di aver causato le lesioni e di aver abbandonato l'animale. La situazione è stata segnalata da parte di cittadini che hanno assistito alla scena. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze e responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto – Lo hanno trovato con profonde ferite alla gola e segni di maltrattamento su tutto il corpo. Un cane meticcio è stato salvato dai carabinieri forestali in una zona di campagna del comune di Montella, in provincia di Avellino. I veterinari della Asl, chimati dai militari, hanno confermato i maltrattamenti oltre all’avvenuto taglio delle orecchie. Attraverso il microchip, sono risaliti al proprietario, un 55enne del posto, che è stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animale. Il cane è stato sottoposto alle prime cure e trasferito in una struttura di accoglienza autorizzata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane seviziato e abbandonato: denunciato il proprietario Cane maltrattato a Montella, denunciato il proprietarioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di... Montella (AV): cane maltrattato, denunciato il proprietario dai CarabinieriMontella (AV): denunciato il proprietario per maltrattamento di un cane dopo l’intervento dei Carabinieri. Si parla di: Gatti sterminati a Bocale 2: Crudeltà disumana, erano la gioia di mia madre malata. Montella, cane seviziato e abbandonato: denunciato il proprietarioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di controllo del territorio, rinvenivano alla via San France ... irpinianews.it Lecce, cane abbandonato sul balcone cade e muore: proprietario multato per 5mila euroIl Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato per abbandono di animali un imputato ad un'ammenda di 5mila euro, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - ... tg24.sky.it